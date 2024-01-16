بلدية إربد تنفذ حملة لإزالة الاعتداءات على الشوارع والأرصفة

وطنا اليوم:نفذت بلدية اربد الكبرى حملة مشتركة واسعة لإزالة الاعتداءات على الشوارع والأرصفة في مجمع بيت راس.

وشملت الحملة إزالة البسطات غير المرخصة المتواجدة في الشارع الرئيسي، ومصادرة البضائع المتواجدة على الأرض في محيط المجمع المعروف باسم “بسطات تل اربد”.

وقال مدير الأسواق في بلدية اربد الكبرى عبد الرحمن أبو لبدة إن الحملة تهدف لاستعادة المساحات العامة وتخفيف الازدحام والاختناق المروري داخل مجمع بيت راس وفي محيطه، بعد تقديم العديد من الشكاوى من أصحاب المحال التجارية وأصحاب الباصات العمومية.

وأكد أبو لبدة أن بلدية اربد الكبرى ستستمر في متابعة الاعتداءات التي تقع من قبل أصحاب البسطات في شوارع المدينة، سواء في الأسواق التجارية أو في مناطق حرم الدوارير.

وشدد أن البلدية لن تسمح أبدًا بانتهاك حقوق المواطنين في الاستمتاع بالمساحات العامة.