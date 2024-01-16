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شركة شحن يابانية توقف الملاحة عبر البحر الاحمر

منذ ساعة واحدة
شركة شحن يابانية توقف الملاحة عبر البحر الاحمر

وطنا اليوم:قال المتحدث باسم شركة نيبون يوسن، أكبر شركة شحن في اليابان‭‭‭ ‬‬‬قياسيا بحجم المبيعات، لرويترز إن الشركة علقت اليوم الثلاثاء مرور جميع السفن التي تشغلها عبر البحر الأحمر.
وأوضح المتحدث أن الشركة، المعروفة أيضا باسم إن.واي.كيه لاين أصدرت في الوقت نفسه تعليمات لسفنها التي تُبحر بالقرب من البحر الأحمر بالانتظار في المياه الآمنة بينما تدرس تغيير المسار.
وأصبحت عملاقة الشحن اليابانية أحدث من ينضم إلى شركات الشحن العالمية التي أوقفت الملاحة عبر البحر الأحمر .


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