أمين عمان : هذا الشخص حاول ان يوحي أنه موظف حكومي

وطنا اليوم:فند أمين عمان الدكتور يوسف الشواربة إدعاءات شخص أنه موظف في أمانة عمان ووجه من داخل مكتبه رسالة دعم لاسرائيل وما اسماهم بصانعي السلام في المنطقة.

واكد الشواربة خلال منتدى التواصل الحكومي اليوم الثلاثاء ان هذا الشخص ليس موظفاً في الامانة ولم يعمل فيها مطلقاً.

مبيناً أنه استغل غياب أحد الموظفين في أحدى الوزارات أو المؤسسات الحكومية عن مكتبه وقام بتصوير الفيديو.

ولفت الشواربة إلى أن هذا الشخص حاول ان يوحي أنه موظف حكومي أو موظف في الأمانة.