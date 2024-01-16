الزراعة توقف المعاملات الورقية للخدمات المتاحة إلكترونيا

وطنا اليوم:عمم وزير الزراعة المهندس خالد حنيفات، على كافة موظفي الوزارة المعنيين بالخدمات الالكترونية الالتزام التام بالعمل بها والحرص على تقديم الخدمات للمواطنين من خلالها.

وشدد تعميم الحنيفات على عدم استقبال أية طلبات ورقية من المواطنين للخدمات المؤتمتة وتحت طائلة المسؤولية، وسيتم متابعة انجاز المديريات للخدمات .