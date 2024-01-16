غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان

وطنا اليوم:شن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات كثيفة على منطقة وادي السلوقي جنوب لبنان بالتزامن مع قصف مدفعي عنيف.

وقال مصدر امني لبناني في بيروت، إن اكثر من 25 غارة سجلت حتى الآن على وادي السلوقي، كما سُجل قصف مدفعي عنيف طال مناطق الحجير، حولا ، العباسية، ميس الجبل، كفركلا وتلة المطران في حمامص.

وأضاف أن الطائرات الإسرائيلية رمت منشورات فوق بلدة كفركلا لتحذير السكان، لافتا الى أن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي يحوم بكثافة فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط في الجنوب وصولا الى جبل لبنان.

وجاء في المناشير التي تم تداول صورها ومضمونها عبر مواقع التواصل: “إلى سكان جنوب لبنان.. من هذه المنطقة يتم إطلاق صواريخ من قبل حزب الله الإرهابي.. عمليات كهذه ستؤدي إلى رد قاس.. من أجل سلامتكم لا تكونوا ذنبا للأعمال الإرهابية في ساحات بيوتكم”.

وبحسب المعلومات فإن قصفا فوسفوريا إسرائيليا استهدف “كفركلا”، اليوم الثلاثاء، فيما قصفت دبابة “ميركافا” بعض المنازل فيها.