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المبيضين: لا أحد يستطيع أن يزاود على ما يقدمه الأردن لدعم غزة

منذ ساعتين
المبيضين: لا أحد يستطيع أن يزاود على ما يقدمه الأردن لدعم غزة

وطنا اليوم:أكد وزير الاتصال الحكومي، الناطق باسم الحكومة، مهند مبيضين، أنه لا أحد يستطيع أن يزاود على ما يقدمه الأردن لدعم غزة.
وأضاف مبيضين، في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عمّان، اليوم الثلاثاء، أن الدبلوماسية الأردنية نجحت في إدامة إرسال المساعدات إلى غزة؛ بغية التخفيف عن الأهل في القطاع.
وبين أن الحكومة تسعى لنكون متناغمة مع الإعلام في الحقيقة أولا.


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