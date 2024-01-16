الصفدي يبحث مع نظيرته الأسترالية آخر مستجدات الحرب على غزة

وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الثلاثاء آحر التطورات الخطيرة التي تشهدها الأوضاع في غزة، وذلك مع نظيرته وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ.

وتناولت المباحثات الموسعة في عمّان التداعيات الكارثية للحرب، والجهود المبذولة لبلورة موقف دولي حازم ومؤثر لوقفها وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية، وضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للقطاع.