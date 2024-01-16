بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

الصفدي يبحث مع نظيرته الأسترالية آخر مستجدات الحرب على غزة

منذ 3 ساعات
الصفدي يبحث مع نظيرته الأسترالية آخر مستجدات الحرب على غزة

وطنا اليوم:بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الثلاثاء آحر التطورات الخطيرة التي تشهدها الأوضاع في غزة، وذلك مع نظيرته وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ.
وتناولت المباحثات الموسعة في عمّان التداعيات الكارثية للحرب، والجهود المبذولة لبلورة موقف دولي حازم ومؤثر لوقفها وما تنتجه من معاناة وكارثة إنسانية، وضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة للقطاع.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:32

بلدية إربد تنفذ حملة لإزالة الاعتداءات على الشوارع والأرصفة

14:28

شركة شحن يابانية توقف الملاحة عبر البحر الاحمر

14:10

كابيتال بنك يعزز مميزات بطاقة إيداع الصراف الآلي لعملائه من قطاع الشركات ويضيف ميزة السحب‎

14:07

أمين عمان : هذا الشخص حاول ان يوحي أنه موظف حكومي

14:03

الزراعة توقف المعاملات الورقية للخدمات المتاحة إلكترونيا

14:00

ترفيعات وتنقلات واسعة في الجمارك – أسماء

13:53

كم من الوقت يمكن ان تبقى الأردن بما لديها من ماء ؟

13:51

تعاون مشترك بين البنك الأردني الكويتي ومؤسسة إنجاز في 10 جامعات أردنية

13:48

غارات إسرائيلية مكثفة على جنوب لبنان

12:42

الصفدي : الفشل في إنهاء العدوان على غزة سيكون له تداعيات خطيرة

12:24

المبيضين: لا أحد يستطيع أن يزاود على ما يقدمه الأردن لدعم غزة

12:13

الصحافة القطرية تشيد بفوز النشامى على ماليزيا وتصفه بـ ليلة العرب

وفيات
وفيات الثلاثاء 16-1-2024والدة وزير الأوقاف الأسبق الدكتور وائل عربيات في ذمة اللهوفيات الإثنين 15-1-2024وفاة العين السابق محمد صامد الرقادوفيات الأحد 14-1-2024