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أمين عمّان: نقدم الخدمات لحوالي 4.5 ملايين نسمة

منذ 3 ساعات
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وطنا اليوم:قال أمين عمّان يوسف الشواربة، الثلاثاء، إن أمانة عمّان تقدم الخدمات لحوالي 4.5 ملايين نسمة.
وأضاف الشواربة، خلال لقاء إعلامي مع ممثلي وسائل الإعلام بعنوان “أمانة عمّان.. التحديات والحلول”، أن الأمانة أطلقت خطتها الاستراتيجية للخمس سنوات المقبلة في 2022 برعاية ملكية بحضور جلالة الملك، مشيرا إلى أن الخطة تم اعتمادها حتى تكون لمدة 5 سنوات و10 سنوات للنقل العام.
وأوضح أن استراتيجية النقل بحاجة لـ10 سنوات لأن النقل العام يحتاج إلى بنية تحتية كبيرة جدا ومدة زمنية أطول وإلى مصادر تمويل كبيرة جدا.
وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية للأمانة تضمنت 212 مشروعا بكلفة 918 مليون دينار على مدى عشر سنوات، حيث إن هذه الخطة لها محاور رئيسية، المحور الأول معني بجودة الحياة والبيئة، والثاني النقل والحلول المرورية والبنية التحتية، الثالث هو الاستثمار، والمحور الرابع التشريعات.
وبين أن الإنسان والمدنية هو المحور الرئيسي لهذه الخطة الاستراتيجية وما تضمنتها من مشاريع، مؤكدا أنه تم إنجاز 86.2% من الخطة خلال العامين الماضيين.
وتحدث أمين عمان عن توقيع 30 مشروعا استثماريا 29 منها قيمتها 80 مليون دينار والمشروع الثلاثون هو مدينة الرعاية الصحية على طريق المطار وقيمته لوحده 280 مليون دينار


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