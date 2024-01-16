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دفعة صاروخية كبيرة تنطلق من غزة صوب النقب الغربي

منذ 4 ثواني
دفعة صاروخية كبيرة تنطلق من غزة صوب النقب الغربي

وطنا اليوم:أطلقت المقاومة الفلسطينية دفعة صاروخية كبيرة من قطاع غزة باتجاه قصفت مستوطنة نتيفوت في النقب الغربي، وذلك تزامنا مع مواصلة قوات الاحتلال عدوانها على القطاع لليوم الثاني بعد المئة.
وأكدت وسائل إعلام وقوع إصابة مباشرة في مبنى بالمستوطنة إثر الدفعة الصاروخية التي أطلقت من قطاع غزة.
واستهدفت قوات الاحتلال بقصف مدفعي كثيف على المواقع التي أطلقت منها الصواريخ باتجاه النقب الغربي، بحسب وسائل إعلام فلسطينية.
ففي حين، استمر قطع خدمات الاتصالات والإنترنت عن غزة لليوم الخامس على التوالي.
وشن طيران الاحتلال الحربي، فجر الثلاثاء، غارات كثيفة على جباليا شمالي قطاع غزة، إلى جانب استهدافه بغارة جوية، محيط مستشفى غزة الأوروبي شرقي خانيونس.

طوفان الأقصى
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس في السابع من تشرين الأول / تشرين الأولعملية طوفان الأقصى، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية أسماها “السيوف الحديدية” العسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة الغارات العنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية


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