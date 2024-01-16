جيش الاحتلال : قوات خاصة تابعة لنا تسللت إلى لبنان

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، الثلاثاء، أن قواته الخاصة نفذت عملية برية في منطقة عيتا الشعب في الجنوب اللبناني بزعم “إزالة تهديد” لم يحدد طبيعته، وقال إن طائراته الحربية هاجمت “منصة إطلاق قذائف مضادة للمدرعات” لحزب الله في بلدى كفر كلا الحدودية.

وكان حزب الله اللبناني قد تبنى، أمس الإثنين، تنفيذ 8 عملية استهدف من خلالها مواقع وتجمعات لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة الحدودية، فيما قال جيش الإسرائيلي إنه هاجم “بنى تحتية عملياتية” لحزب الله في منطقة مارون الراس في الجنوب اللبناني، واعتراض “أهداف جوية مشبوهة في الأراضي اللبنانية في منطقة يارون ورميش”.