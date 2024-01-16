ترامب يفوز بولاية أيوا وبايدن يعتبره الأوفر حظا لمنافسته بالرئاسيات

وطنا اليوم:دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب مواطنيه إلى “الاتحاد” بعد فوزه مساء الاثنين بأول انتخابات تمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا، في نتيجة رسخت موقعه في صدارة السباق الجمهوري لانتخابات البيت الأبيض المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي خطاب ألقاه أمام حشد من أنصاره في دي موين، عاصمة الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأمريكي، قال ترمب “أعتقد أن الوقت حان للجميع لأن تتحد بلادنا (…). سواء أكانوا جمهوريين أو ديمقراطيين أو ليبراليين أومحافظين”.

وانتقد ترامب خصمه المحتمل في الانتخابات

واضاف :لدينا حروب في أوكرانيا وإسرائيل واليمن، ولكن لا توجد “حرب” على حدودنا الجنوبية… المحتال جو بايدن هو أسوأ رئيس في تاريخ الولايات المتحدة!”

واعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الفوز السهل الذي حققه سلفه ترمب في الانتخابات التمهيدية في ولاية آيوا مساء الاثنين يجعل منه “بكل وضوح الأوفر حظاً” لنيل بطاقة الترشيح الجمهورية لمنافسته في الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي منشور لبايدن على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” دعا فيه أنصاره إلى التبرع لحملته الانتخابية، قائلا:”يبدو أن ترمب قد فاز في ولاية آيوا. إنه بكل وضوح المرشح الأوفر حظا في المقلب الآخر في هذه المرحلة