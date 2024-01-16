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وقفة احتجاجية بعمان تحت شعار .. مئة يوم على الإبادة الجماعية

منذ ثانيتين
وقفة احتجاجية بعمان تحت شعار .. مئة يوم على الإبادة الجماعية

وطنا اليوم:في مبادرة دعى لها الحزب المدني الديمقراطي الأردني شارك عدد من الأحزاب والمنظمات والنشطاء مساء أمس الاثنين في وقفة تضامنية في ساحة مسجد الكالوتي في منطقة الرابية بمناسبة مرور مئة يوم على بدء عدوان الإحتلال على قطاع غزة، تحت شعار “مئة يوم على الإبادة الجماعية”.
وألقى الأمين العام للحزب المهندس عدنان السواعير كلمة طالب فيها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والعمل بجد لوقف حرب الإبادة والتهجير والتجويع والتدمير التي تشنها قوات الإحتلال على غزة منذ مئة يوم، وما يرتكبه الإحتلال من خرق للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.
وشدد السواعير على أن مثل هذه الوقفات والمشاركة بها من قبل المواطنين تمثل مصدر قوة وثبات وإلهام لأهلنا في فلسطين، ودعى إلى تعزيزها وتكثيفها، وهي في نفس الوقت ضرورة لإسماع الصوت الحر لوقف هذه المأساة، مذكرا بالعلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين الأردني والفلسطيني، ومشددا على أن الأردن مستهدف كما هي فلسطين، وداعيا إلى ضرورة دعم المقاومة بكافة أشكالها لدحض المشروع الصهيوني.


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