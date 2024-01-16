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مقتل ضابط برتبة رائد وإصابة اثنين جنوب غزة

منذ ساعتين
مقتل ضابط برتبة رائد وإصابة اثنين جنوب غزة

وطنا اليوم:أعلن جيش الاحتلال مقتل ضابط برتبة رائد وإصابة اثنين آخرين بجراح خطيرة في معارك بجنوب قطاع غزة.
وبحسب حصيلة القتلى الذي أقر بها جيش الاحتلال، بلغت 522 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، و188 منذ العمليات البرية في 27 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.
وبلغ عدد الإصابات في صفوفه 2,541، منذ السابع من تشرين الأول، واصفا 388 منهم بالحالة الحرجة، و675 منهم بحالة متوسطة، أما 1,478 بلغت حالتهم السهلة.
وأعلن جيش الاحتلال مقتل اللواء احتياط نيتسان شاسلر، البالغ من العمر، 21 عاماً، في الكتيبة 7155 تشكيل خود حانيت (55)، قتل خلال معركة جنوب قطاع غزة.
وأعلن جيش الاحتلال مقتل الرائد احتياط باراك أيالون، البالغ من العمر 45 عامًا، نتيجة قصف مضاد للدبابات في كفار يوفال.

طوفان الأقصى
وأطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس في السابع من تشرين الأول / تشرين الأولعملية طوفان الأقصى، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي المقابل، أطلق الاحتلال الإسرائيلي عملية أسماها “السيوف الحديدية” العسكرية ضد قطاع غزة، وشنت سلسلة الغارات العنيفة على مناطق عدة في القطاع، أسفرت عن سقوط مئات الشهداء وآلاف الجرحى، إضافة إلى تدمير أعداد كبيرة من البنايات والأبراج السكنية والمؤسسات والبنى التحتية


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