الإتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية برئاسة سعودية العتيبي رئيساً للإتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية

وطنا اليوم – بعد تصويت الجمعية العمومية تم رسمياً إختيار رجل الأعمال السعودي د. لاحق بن لويحق بن غنام الروقي العتيبي رئيساً للإتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية، ويأتي هذا الإختيار بناءاً على القرار الصادر عن إجتماع الجمعية العمومية للإتحاد بإجماع أعضائها من 18 دولة عربية، وسيشكل هذا الإختيار نقلة نوعية في مسار عمل الإتحاد لخدمة التنمية العقارية والعمرانية العربية إذ يعتبر “الإتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية” الإتحاد الوحيد المتخصص في التنمية العقارية المسجل رسمياً في ملتقى الإتحادات العربية النوعية المتخصصة التابع لجامعة الدول العربية.

إتحاد متخصص لتنمية عقارية عربية مستدامة،،،

وبهذه المناسبة أعرب د. لاحق العتيبي رئيس الإتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية عن تقديره الكبير للثقة الممنوحة له كرئيس للإتحاد مؤكداً أنه لن يوفر جهداً في إدارة وقيادة هذا الإتحاد في سبيل تحقيق الأهداف التي نشأ من أجلها.

وأضاف العتيبي أن الإتحاد بمجالسه ولجانه المتخصصة سيعمل ضمن منظومة العمل العربي المشترك على تحقيق طموحه بفتح آفاق التعاون مع مؤسسات العمل العربي في الجامعة العربية ومع الجهات الحكومية ذات العلاقة وشركات القطاع الخاص المعنية بالإنشاء والتعمير والتنمية العقارية في كافة الدول العربية.

حلول مبتكرة وواعدة في التنمية العقارية،،

من جهته أكد سعادة الوزير المفوض الدكتور رائد الجبوري مدير إدارة المنظمات والإتحادات في قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية أن هذا الإتحاد يمكن أن يكون شريكاً فاعلاً في منظومة العمل العربي المشترك لدفع عجلة التنمية بشكل عام والتنمية العقارية بشكل خاص على المستوى العربي والمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة للتنمية العقارية والعمرانية في المنطقة العربية.

تكنولوجيا التخطيط والبناء لتنمية عقارية عربية،،

وفي تصريح سابق للوزير المفوض محمد خير عبد القادر المدير السابق لإدارة الإتحادات والمنظمات في جامعة الدول العربية أعرب فيه للجمعية العمومية للإتحاد عن أمله الكبير بأهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به هذا الإتحاد كونه يحمل طموحا حقيقياً وأهدافاً واضحة ورؤية قائمة على ضرورة دعم الجهود العربية الوطنية في تنمية وتطوير المدن والبنى التحتية والحركة العمرانية والإنشائية وإستثمار التكنولوجيا الخضراء والمستدامة في التخطيط العقاري.

طموح نشأ منذ 20 عام لخدمة التنمية العربية،،

من جهة أخرى فإن “الإتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية” قد نشأت فكرته عام 2002 ومنذ أن أخذ مساره الرسمي في منظومة العمل العربي المشترك بدأ بالتحضير العملي لخططه المستقبلية، حيث يعمل الإتحاد حالياً على الترتيبات الرسمية لإطلاق مؤتمره الصحفي الذي يسعى لإقامته في مقر الأمانة العامة للجامعة العربية في العاصمة المصرية القاهرة في شهر يناير القادم 2024 حيث من المقرر أن يتم فيه الإعلان عن مجموعة هامة من المبادرات.

والجدير بالذكر أن الإتحاد العربي للبناء والتنمية العقارية في الـ26 من شهر سبتمبر الماضي قد شارك في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في الاجتماع الاستثنائي للاتحادات والمنظمات العربية العاملة تحت مظلة الجامعة دعماً لمبادرة “نبض العرب” والذي تم إقامته بحضور معالي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بهدف مساندة الأشقاء المتأثرين بنار الحرب التي تدور رحاها في السودان.