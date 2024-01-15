أنقرة تشيع فلسطينيتين من غزة توفيتا في مستشفى تركي

وطنا اليوم:شارك حشود في العاصمة التركية أنقرة، الاثنين، بمراسم تشييع جثماني فلسطينيتين توفيتا في بعد أن أجليتا من غزة إلى تركيا للعلاج.

وذكر مصدر أن صلاة الجنازة أقيمت لـ”فضيلة ضاهر” التي كانت تعاني من مرض السرطان و”دينا عكاشة” التي أصيبت جراء قصف قوات الاحتلال على غزة، في مسجد حاجي بيرم ولي، وتم دفن جثمان المواطنتين الفلسطينيتين في مقبرة قارشي ياكا في أنقرة.

وبلغ عدد الوفيات من مرضى السرطان والجرحى، ممن تم إجلائهم إلى تركيا للعلاج 9 وفيات.

وأشار في وقت سابق، إلى أن الوفيات من عدة أفواج وصلت إلى تركيا للعلاج، وليست من الفوج الأخير الذي وصل قبل يومين.

وأوضح أن 4 وفيات تم دفنها في تركيا، و3 وفيات تم إعادتها للعريش في مصر، وتم تشييع جثمان مصابتين في تركيا.

يذكر أن مرضى السرطان والجرحى الذين وصلوا إلى تركيا، موزعين على عدة مستشفيات في العاصة أنقرة وعدد قليل منهم في مستشفى بمدينة اسطنبول.