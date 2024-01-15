جمعية الفنادق: تواضع نسب الإشغال خلال كانون الثاني

وطنا اليوم:قالت جمعية الفنادق الأردنية، إنه وبحسب إحصائيات قسم الدراسات بالجمعية، بلغت نسب الإشغال في المنشآت الفندقية خلال الفترة الحالية وحتى نهاية كانون الثاني بالعاصمة عمان 22 بالمئة، والبحر الميت 11 بالمئة، فيما بلغت في البترا 9 بالمئة.

وأضاف نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية الناطق باسمها حسين هلالات، في حديث لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إنه ومنذ بداية الحرب على قطاع غزة، شهد القطاع الفندقي في المملكة تراجعًا كبيرًا في نسب الإشغال بالمنشآت الفندقية، على عكس الأعوام السابقة في هذا الوقت، خاصة في المناطق السياحية المهمة مثل العقبة، والبترا، والبحر الميت، مبيناً أن نسب الإشغال في هذه المناطق كانت تشهد ارتفاعًا ملحوظًا خلال هذه الفترة في الأعوام السابقة.

وتابع هلالات، ” إن القطاع السياحي يواجه خلال هذه الفترة تحديات كبيرة نتيجةً لتراجع الطلب على الإقامة في المنشآت الفندقية، جراء الظروف الراهنة، حيث تشير تقارير تابعة للبنك الدولي إلى أن استمرار واتساع نطاق الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قد يكون له آثار اقتصادية سلبية على النشاط السياحي”.

وقال إن الجمعية تؤكد أهمية تكامل الجهود بين القطاعين العام والخاص للتصدي للتحديات وضمان استمرارية القطاع الفندقي، الذي يلعب دورًا حيويًا في تحفيز الاقتصاد المحلي وتوفير فرص العمل”، داعياً الجهات المعنية الى دعم القطاع الفندقي لتجاوز التحديات الراهنة التي يواجهها، والمتمثلة بتراجع نسب الإشغال.

ودعا هلالات، الجهات المعنية الى اتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الفندقي، من خلال تقديم حوافز مالية، وتسهيلات ضريبية، وتوفير برامج تمويل ميسرة للمؤسسات الفندقية، والتعامل الفعّال مع اقتراحاتها لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الوجهات السياحية في المملكة.