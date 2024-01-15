الجيش الأمريكي : الحوثيون أصابوا سفينة حاويات لنا بصاروخ

وطنا اليوم:قال الجيش الأمريكي إن صاروخا باليستيا مضادا للسفن أطلقه الحوثيون المتحالفون مع إيران أصاب سفينة حاويات تمتلكها وتديرها شركة أمريكية وترفع علم جزر المارشال، الاثنين.

وأضاف المنشور أن السفينة لم تبلغ عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة وتواصل رحلتها.

في وقت سابق، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الاثنين، إصابة سفينة بصاروخ قرب سواحل مدينة عدن اليمنية، فيما أكد الحوثيون استمرار استهدافهم للسفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الاحتلال، حتى يتوقف العدوان والحصار على قطاع غزة.

وقالت البحرية البريطانية إنّ “حادثة استهداف السفينة، وقعت على بعد 95 ميلاً بحرياً جنوب شرق سواحل عدن اليمنية”.

من جانبه، أكد المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبد السلام، أنهم مستمرون في منع السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة، حتى يتوقف العدوان والحصار على غزة.

ونقل عبد السلام عن مصدر في القوات البحرية الحوثية، بقوله: “الملاحة آمنة في البحرين العربي والأحمر وباب المندب، عدا السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى الموانئ الفلسطينية المحتلة”.

وشدد على أن أي سفينة تحتاج للمساعدة ما عليها إلا التواصل عبر القناة 16 الدولية، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني.

وفي وقت سابق، قالت القيادة الوسطى الأمريكية؛ إنها أسقطت صاروخا أطلق من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية.

وذكرت القيادة الوسطى أن الصاروخ كان من نوع كروز مضاد للسفن، وأطلق نحو حاملة الطائرات الأمريكية لابون.

ونفذت الولايات المتحدة وبريطانيا أمس، قصف جديد استهدف جبل “جدع” بمديرية اللحية شمال مدينة الحديدة غرب اليمن، وذلك في أعقاب غارات جوية شنتها فجر الجمعة الماضي، وطالت 30 موقعاً في اليمن، على موجتين متتاليتين