استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في الخليل وطولكرم

وطنا اليوم:اندلعت مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، خلال اقتحام الأخيرة مدينة دورا في محافظة الخليل بالضفة الغربية.

وقال مصدر إن أربعة فلسطينيين أصيبوا خلال المواجهات مع قوات الاحتلال في دورا.

وأفادت مصادر بأن المصور الصحفي مشهور الوحواح أصيب كذلك خلال تغطيته اقتحام قوات الاحتلال لمدينة دورا.

ولاحقا أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب وفتاة برصاص الاحتلال في دورا، وإصابة 9 فلسطينيين، بينهم 4 في حالة خطيرة بسبب إصابتهم بالشريان الرئيسي بالفخذ.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي على حاجز عناب في مدينة طولكرم.