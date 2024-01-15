الخصاونة يخاطب الصفدي لرفع الحصانة عن 3 نواب

وطنا اليوم:كشف رئيس اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات، عن تداعيات رفع الحصانة عن 3 نواب كان رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قد خاطب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي لرفع الحصانة عنهم، لتتمكن المحاكم التي تنظر في قضاياهم من تنفيذ الأحكام الصادرة عن القضاء.

وبين الذنيبات، أن اللجنة القانونية لم تتلق أي طلب بشأن رفع الحصانة عن النواب الثلاثة، مرجحا عدم رفع الحصانة عنهم إلا إذا اقتضت الضرورة ذلك بحسب نوع القضايا المنظورة.

وقال إنه من المتوقع تأجيل محاكمة النواب لحين انتهاء الدورة العادية الحالية، بعدها تُرفع الحصانة عن النواب عملا بأحكام القانون.

ورجح مصدر في مجلس النواب، أن لا ينظر الصفدي بطلب الخصاونة، وأنه قد ينتظر لحين صدور الإرادة الملكية السامية بفض الدورة العادية الحالية.

وافتتح جلالة الملك عبد الله الثاني أعمال الدورة العادية لمجلس الأمة في الحادي عشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي؛ ويعقد المجلس في كل سنة شمسية من عمره دورة عادية واحدة مدتها ستة أشهر، إلا إذا حل الملك المجلس قبل انقضاء تلك المدة، ويجوز للملك أن يمدد الدورة العادية مدة أخرى لا تزيد عن ثلاثة أشهر