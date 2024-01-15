الملك يحذر من تصاعد الخطاب المتطرف للمسؤولين الإسرائيليين

وطنا اليوم:أكد الملك عبدالله الثاني ضرورة ضغط المجتمع الدولي لوقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وجاء ذلك خلال تلقي الملك اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء هولندا مارك روته، حيث حذر من تصاعد الخطاب المتطرف من المسؤولين “الإسرائيليين”، كما وشدد على ضرورة وقف إطلاق النار بشكل فوري وحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات بشكل مستدام إلى غزة.

وجدد الملك التأكيد على رفض الأردن القاطع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية، مشددا على دور المجتمع الدولي في الضغط لضمان عودة الغزيين إلى بيوتهم.

وحذر من العنف الذي يمارسه المستوطنون المتطرفون ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية والانتهاكات في القدس، لافتا إلى المخاطر الكارثية لامتداد الصراع إلى الإقليم.

ولفت الملك إلى أنه لا يمكن الفصل بين غزة والضفة الغربية، اللتين تشكلان امتدادا للدولة الفلسطينية الواحدة، مشددا على أن الحلول العسكرية والأمنية لن تحقق السلام، بل السبيل الوحيد لذلك هو بناء أفق سياسي على أساس حل الدولتين