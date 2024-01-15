وطنا اليوم- قرر مجلس التعليم العالي الموافقة على تعيين معالي جمال احمد الصرايرة عضوا في مجلس أمناء جامعة البترا عن فئة هيئة المديرين اعتبارا من 9/1/2024 ، والوزير الصرايرة له خبرة طويلة في المجال السياسي والاقتصادي وقد انتخب نائبا عن محافظة الكرك عام 1989، كما شغل منصب وزيرا للاتصالات في حكومة زيد بن شاكر، ونائبا لرئيس الوزراء في حكومة هاني الملقي وتولى رئاسة مجلس إدارة شركة البوتاس لمدة 10 سنوات وقد تم تعيينه عضوا في مجلس الاعيان ويشغل الان عضومجلس إدارة البنك الإسلامي ورئيس لجنة المخاطر في البنك