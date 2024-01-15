بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

إعادة افتتاح أقدم مركز أمني في الأردن للعمل كسرية للهجّانة

منذ ساعتين
إعادة افتتاح أقدم مركز أمني في الأردن للعمل كسرية للهجّانة

وطنا اليوم:رعى مدير الأمن العام اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة اليوم الاثنين، الفعالية التي أقامتها وحدة الهجّانة بمنطقة باير في محافظة معان بمناسبة يوم الشجرة، والتي تأتي ضمن المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة في مختلف مناطق المملكة.
كما شهد مدير الأمن العام، إعادة افتتاح أقدم مركز أمني في الأردن (مركز باير) للعمل كسرية للهجّانة بعد إعادة تأهيله وترميمه.
وقال اللواء المعايطة، إنّ مديرية الأمن العام تسعى إلى بذل المزيد من الجهود الهادفة إلى زيادة الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة، والحث على زراعة الأشجار والنباتات، وبما يضمن الحفاظ على المكونات البيئية التي تتصل بالطبيعة الأردنية، وتعزيز استدامتها، لرفع مستوى مسؤولية المجتمع تجاه البيئة، والحد من التلوث البيئي بشكل عام.
وأكّد مدير الأمن العام، أهمية اختيار صحراء باير هذا العام لتنظّم هذه الفعالية لما لتلك المنطقة من أهمية تاريخية للأمن العام، بوجود أول مركز أمني فيها ولتوسيع المبادرة الوطنية لزراعة الأشجار والوصول بها للمناطق الصحراوية التي قلما تحظى بذلك الاهتمام.
وشدد على الأدوار الأمنيّة والقانونية والرقابية التي تبذلها المديرية لحماية البيئة والطبيعة، من خلال وحداتها المتخصصة كالإدارة الملكية لحماية البيئة، التي تحرص على اتخاذ الإجراءات كافّة، الكفيلة بالحفاظ على الثروة الحرجية والزراعية في محافظات المملكة كافّة .
كما نبّه اللواء المعايطة، إلى الدور الكبير الذي تقوم به مديرية الدفاع المدني خلال تعاملها مع ما ينشب من حرائق على اختلاف مسبباتها، والتي تترافق على الدوام مع تنفيذ الخطط وبرامج التوعية والتثقيف البيئي، والأعمال التطوعية.
يشار إلى أن مديرية الأمن العام مستمرة من خلال مختلف تشكيلاتها ووحداتها بزراعة الأشجار في المواقع كافّة التابعة لها، وحماية الموارد الطبيعية والبيئية، وبما يعزز الثروة النباتية في المملكة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:59

الصرايرة عضوا في مجلس أمناء جامعة البترا

17:23

رئيس الديوان الملكي يلتقي شيوخ ووجهاء يازور

16:34

الصفدي يشدد على ضرورة عمل المجتمع الدولي على وقف الحرب في غزة

16:33

افتتاح مكتب حزب إرادة في عين الباشا والبقعة. (فيديو وصور )

16:30

في ظل تحديات وجودية … هل نحن جاهزون؟

16:03

جامعة فيلادلفيا تعلن عن توفر بعثة لحاملي درجة الماجستير

15:59

حقوق عمان الأهلية تُضيف خلال عام للمكتبة الأردنية والعربية 4 كتب علمية مُحكّمة

15:55

الإستهلاكية المدنية: لن نرفع أسعار أي سلعة قبل انتهاء رمضان

15:50

تشكيل فريق وغرفة عمليات لمتابعة وصول الحاويات إلى ميناء العقبة

15:46

تعزيزات إسرائيلية من غزة للضفة تخوفًا من انفجار الأوضاع

15:37

صحيفة إسرائيلية: الحوثيون نجحوا في إخفاء أسلحتهم

15:30

ارتفاع نسبة استخدام الوسائل التقليدية لتنظيم الحمل في الأردن

وفيات
والدة وزير الأوقاف الأسبق الدكتور وائل عربيات في ذمة اللهوفيات الإثنين 15-1-2024وفاة العين السابق محمد صامد الرقادوفيات الأحد 14-1-2024آل عازر و آل الريحاني ينعون فقيدتهم المرحومة يُسرى سليمان سالم عازر (أم سامر)