بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الصفدي يشدد على ضرورة عمل المجتمع الدولي على وقف الحرب في غزة

منذ ساعتين
الصفدي يشدد على ضرورة عمل المجتمع الدولي على وقف الحرب في غزة

وطنا اليوم:التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، في اجتماع تناول تطورات الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الكارثة الإنسانية التي تنتجها الحرب المستعرة على القطاع.
وشدد الصفدي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤلياته والعمل على وقف الحرب والكارثة الإنسانية، انسجاماً مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية الداعية لوقف الحرب، وخاصة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي سياق منفصل، استقبل الصفدي، اليوم، وفد منظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط، في اجتماع بحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة وجهود بلورة موقف دولي لوقف الحرب والكارثة الإنسانية التي تنتجها.
وتناول الاجتماع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللاقانونية في الضفة الغربية والقدس، والقيود التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة، وضرورة وقفها ووقف عنف المستوطنيين


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
17:59

الصرايرة عضوا في مجلس أمناء جامعة البترا

17:23

رئيس الديوان الملكي يلتقي شيوخ ووجهاء يازور

16:38

إعادة افتتاح أقدم مركز أمني في الأردن للعمل كسرية للهجّانة

16:33

افتتاح مكتب حزب إرادة في عين الباشا والبقعة. (فيديو وصور )

16:30

في ظل تحديات وجودية … هل نحن جاهزون؟

16:03

جامعة فيلادلفيا تعلن عن توفر بعثة لحاملي درجة الماجستير

15:59

حقوق عمان الأهلية تُضيف خلال عام للمكتبة الأردنية والعربية 4 كتب علمية مُحكّمة

15:55

الإستهلاكية المدنية: لن نرفع أسعار أي سلعة قبل انتهاء رمضان

15:50

تشكيل فريق وغرفة عمليات لمتابعة وصول الحاويات إلى ميناء العقبة

15:46

تعزيزات إسرائيلية من غزة للضفة تخوفًا من انفجار الأوضاع

15:37

صحيفة إسرائيلية: الحوثيون نجحوا في إخفاء أسلحتهم

15:30

ارتفاع نسبة استخدام الوسائل التقليدية لتنظيم الحمل في الأردن

وفيات
والدة وزير الأوقاف الأسبق الدكتور وائل عربيات في ذمة اللهوفيات الإثنين 15-1-2024وفاة العين السابق محمد صامد الرقادوفيات الأحد 14-1-2024آل عازر و آل الريحاني ينعون فقيدتهم المرحومة يُسرى سليمان سالم عازر (أم سامر)