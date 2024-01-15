الصفدي يشدد على ضرورة عمل المجتمع الدولي على وقف الحرب في غزة

وطنا اليوم:التقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، اليوم، كبيرة منسقي الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاغ، في اجتماع تناول تطورات الأوضاع في غزة والجهود المبذولة لوقف الكارثة الإنسانية التي تنتجها الحرب المستعرة على القطاع.

وشدد الصفدي على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤلياته والعمل على وقف الحرب والكارثة الإنسانية، انسجاماً مع قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وقرارات الشرعية الدولية الداعية لوقف الحرب، وخاصة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي سياق منفصل، استقبل الصفدي، اليوم، وفد منظمة كنائس من أجل السلام في الشرق الأوسط، في اجتماع بحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة وجهود بلورة موقف دولي لوقف الحرب والكارثة الإنسانية التي تنتجها.

وتناول الاجتماع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللاقانونية في الضفة الغربية والقدس، والقيود التي تفرضها إسرائيل على حرية العبادة، وضرورة وقفها ووقف عنف المستوطنيين