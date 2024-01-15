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تشكيل فريق وغرفة عمليات لمتابعة وصول الحاويات إلى ميناء العقبة

منذ ثانيتين
تشكيل فريق وغرفة عمليات لمتابعة وصول الحاويات إلى ميناء العقبة

وطنا اليوم:توافقت غرفتي تجارة الاردن وعمان ونقابة ملاحة الاردن والنقابة اللوجستية الاردنية على تشكيل فريق عمل وغرفة عمليات مشتركة لإدارة ومتابعة أزمة الحاويات الناجمة عن التطورات في البحر الاحمر، وحل مشكلة وصول الحاويات من الموانئ المختلفة لميناء العقبة وبكلفة مناسبة.
جاء ذلك خلال لقاء عقد اليوم الاثنين، في مقر غرفة تجارة عمان، لمتابعة مستجدات ما يحدث في منطقة البحر الأحمر، بحضور رئيس غرفتي تجارة الاردن وعمان خليل الحاج توفيق والنائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن /ممثل قطاع الخدمات جمال الرفاعي وكل من النائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان/ رئيس النقابة اللوجستية الاردنية نبيل الخطيب ورئيس نقابة ملاحة الاردن الدكتور دريد محاسنة وعدد من اعضاء مجالس الادارة.
وحسب بيان للغرفة، أكد المجتمعون ضرورة توحيد الجهود الوطنية من مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتجاوز العقبات المتعلقة بالشحن البحري.
وبيّن المجتمعون أن الظرف الحالي استثنائي ومفاجىء وفرض على الجميع، مشددين على ضرورة متابعة كل القضايا التي تواجه المستوردين والمصدرين بخصوص ادامة حركة حاويات البضائع من والى ميناء العقبة، وايجاد بدائل مناسبة للتغلب على تداعيات الاحداث المتلاحقة في منطقة البحر الاحمر ومضيق باب المندب.
وشددواعلى ان الجميع شركاء في المسؤولية واهمية بذل المزيد من الجهود واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الظروف لتجاوز الصعوبات التي تواجه القطاع التجاري والمستوردين، لا سيما تلك المتعلقة بعمليات انسيابية المستوردات لأراضي المملكة.
وأكدوا على ضرورة الحفاظ على قوة ميناء العقبة وتعزيز مكانته، ودراسة موضوع إنشاء ناقل وطني، واهمية تعاون الجهات المعنية بالقطاع العام لضمان وصول البضائع في اسرع وقت واقل كلفة.
وحسب بيان الغرفة تم الاعلان عن الارقام التالية( 0799453007 / 0795270774) لغرفة العمليات سواء بالاتصال المباشر او من خلال الواتس آب، أضافة الى البريد الالكتروني(Shipping@acc.org.jo) لاستقبال اتصالات المستوردين والمصدرين الذين يواجهون اي مشكلة في وصول حاوياتهم الى ميناء العقبة او التصدير منه، داعين الجميع لارسال ارقام الحاويات وكافة المعلومات المتعلقة بالشحنات لمتابعة وصولها الى ميناء العقبة.


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