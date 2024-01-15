تعزيزات إسرائيلية من غزة للضفة تخوفًا من انفجار الأوضاع

وطنا اليوم:قالت صحيفة هآرتس العبرية إن جيش الاحتلال الإسرائيلي قرر نقل وحدة دوفدوفان من قطاع غزة إلى الضفة الغربية مع تصاعد التوتر.

وأشارت الصحيفة إلى أن الأوضاع في الضفة الغربية على شفير الانفجار.

واعتبر جيش الاحتلال إن إخراج وحدة دوفدوفان من غزة خسارة لقوة حيوية في معارك القطاع.

ووفقًا للموقع العبريّ، فإنّ وحدة دوفدوفان (217)، وهي وحدة كوماندوز تابعة للجيش الإسرائيلي، تعمل بشكل رئيسي في الضفة الغربية، وعملت سابقًا تحت القيادة المباشرة لشعبة “يهودا والسامرة” ولاحقًا تقرّر دمجها في جميع قطاعات القتال.

وتابع الموقع الإسرائيليّ قائلاً إنّ “مهام وحدة (دوفدوفان) تتركّز على الاستخبارات والاعتقالات المعقدة أو تصفية المستهدفين المطلوبين والنشطاء والمقاومين في قلب المناطق المعادية، وذلك باستخدام قدرات متطورة وتصنيفية، ويتم تنفيذ بعضها بتطبيق تكتيك المستعرب وبالتعاون مع جهاز الشباك، حيث يتنكّر مقاتلو الوحدة في صورة مارّةٍ عرب”.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر والمكثف وغير المسبوق على قطاع غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 24 ألف شهيد، ونحو أكثر من 60 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء