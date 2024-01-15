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توقعات بتشكل الصقيع في بعض مناطق الأردن الثلاثاء

منذ ثانيتين
توقعات بتشكل الصقيع في بعض مناطق الأردن الثلاثاء

وطنا اليوم:تشير آخر التوقعات الجوية إلى أن الطقس الليل يكون باردا إلى شديد البرودة في بعض المناطق، بحيث تقترب درجات الحرارة الصغرى من الصفر المئوي في أجزاء من جبال الشراه ومناطق السهول الشرقية.
ومن المحتمل تشكل الصقيع في أجزاء من مناطق البادية والمرتفعات الجبلية العالية، كما يحتمل تشكل الضباب في أجزاء من السهول الشرقية والبادية مع ساعات الصباح من غد الثلاثاء، وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاهات.
أما الثلاثاء، فن المتوقع أن يطرأ ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، بحيث يكون الطقس باردا نسبيا في عموم المناطق، مع ظهور بعض السحب المتوسطة والعالية في سماء الأردن، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، تعمل على زيادة الشعور بالبرودة.
وفي ساعات ليل الثلاثاء، يكون الطقس باردا بشكل عام، وشديد البرودة في أجزاء من جنوب المملكة، حيث يحتمل حدوث الصقيع صباح الأربعاء فوق المرتفعات الجبلية الجنوبية العالية، وتكون الرياح خفيفة متغيرة الاتجاهات، وذلك بحسب “طقس العرب


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