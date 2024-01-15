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مقتل مستوطنة وإصابة 17 آخرين بعملية رعنانا

منذ 28 دقيقة
مقتل مستوطنة وإصابة 17 آخرين بعملية رعنانا

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام عبرية، الاثنين، بسقوط قتيل وجرحى بحادث سير كبير وعملية طعن في رعنانا شمال تل أبيب بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن العملية وقعت في 3 أماكن مختلفة.
وقالت القناة 12 العبرية إن سيارة صدمت 8 أشخاص من المارة على شارع أحوزة زاوية طريق أورشليم في رعنانا.
وقالت قناة “كان” العبرية إن هجوم رعنانا نفذه شخص واحد سرق سيارة من سائقة، وطعنها وبدأ في الدعس، ثم علق في السياج، وسرق سيارة أخرى وواصل الهجوم.
وأكدت هيئة البث العبرية مقتل مستوطنة وإصابة 17 آخرين بعملية رعنانا.
وأضافت أن رجلا يبلغ من العمر 66 عامًا تعرض للطعن وإصابته بجروح متوسطة، ودعس اثنين من المارة، ويجري التحقق من الخلفية.
وقالت نجمة داود الحمراء (الدفاع المدني لدى الاحتلال)، إن حادث سير وقع في شارع أحوزا في رعنانا، مشيرة إلى إصابة 17 مستوطنا، بينهم واحد في حالة حرجة و3 في حالة خطيرة.
وقالت شرطة الاحتلال في بيان: “إثر الحادث غير العادي الذي يجري حاليا في رعنانا، وصلت قوات الشرطة إلى المكان ويجري التحقيق في ملابسات الحادث. ويُطلب من الجمهور توخي اليقظة والامتثال لتعليمات ضباط الشرطة”.


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