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تشكيل لجنة دائمة للحريات وحقوق الإنسان الإعلامية

منذ ساعة واحدة
تشكيل لجنة دائمة للحريات وحقوق الإنسان الإعلامية

وطنا اليوم:ضمن الجهود المبذولة لتحقيق مشروع التحديث السياسي للدولة الأردنية شكلت هيئة الإعلام لجنة دائمة للحريات وحقوق الإنسان الإعلامية؛ بهدف تقديم مهام نوعية نوعية في ميدان الحريات وحقوق الإنسان الإعلامية وتعزيزها، بما ينسجم مع مشروع التحديث السياسي للدولة الأردنية.
وقال مدير عام هيئة الإعلام بشير المومني، إن وزير الاتصال الحكومي مهند مبيضيين صادق على التعليمات الخاصة بتشكيل لجنة دائمة للحريات وحقوق الإنسان الإعلامية، موضحا أن اللجنة ستقوم بتقديم التوصيات والاقتراحات لتطوير حقوق الإنسان الإعلامية، بما يتفق مع أحكام الدستور والتشريعات والمعايير الدولية والممارسات الفضلى، كما ستسهم مع الشركاء في المجال الإعلامي الحقوقي بالنهوض في الحريات وحقوق الإنسان الإعلامية وخلق بيئة ومناخ نوعي، يمكن الإعلام والصحفيين من النهوض بأداء رسالتهم السامية.
وبين المومني لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن التعليمات إضافة لكونها سابقة وذات مفاهيم تقدمية، فإنها نصت صراحة على بناء ميثاق للحريات وحقوق الإنسان الإعلامية والعمل مع وسائل الإعلام المرخصة لتحقيق المعايير ذات الصلة، الأمر الذي يعزز من القدرات وعمليات التمكين الإعلامي.
ويذكر أن اللجنة مكونة من 7 أعضاء، برئاسة مساعد المدير العام، وعضوية كل من مدير مديرية الشؤون القانونية، ورئيس قسم الاستشارات القانونية، ورئيس قسم الدراسات والأبحاث، و3 أعضاء من خارج الهيئة؛ ضمت نقابة الصحفيين، ونقابة المحامين والمركز الوطني لحقوق الإنسان.


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