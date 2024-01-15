الحكومة : انخفاض أسعار بنزين 90 وارتفاع 95 عالمياً

وطنا اليوم:تباينت أسعار المشتقات النفطية عالميا خلال الأسبوع الثاني من شهر كانون الثاني الحالي، مقارنة مع معدل أسعارها للأسبوع الماضي، بحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الإثنين.

ووفقا للبيانات، سجل البنزين أوكتان 90 سعرا بلغ 741.4 دولار للطن مقابل 742.8 دولار للأسبوع الماضي، وبنسبة انخفاض بلغت 0.2% بالمئة، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 الى 783.4 دولار للطن مقارنة بـ 779.9 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 0.5 بالمئة.

أما سعر الديزل فارتفع من 706 دولار للطن إلى 717.1 دولار للطن وبنسبة انخفاض بلغت 1.6 بالمئة.