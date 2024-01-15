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أبو السمن يبحث تعزيز آفاق التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية

منذ ساعة واحدة
أبو السمن يبحث تعزيز آفاق التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية

وطنا اليوم:بحث وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، اليوم الأثنين، سبل تعزيز آفاق التعاون مع الصندوق السعودي للتنمية.
وثمن أبو السمن، خلال الاجتماع الذي عقد في الوزارة، بحضور أمين عام الوزارة الدكتور جمال قطيشات ووفد الصندوق السعودي للتنمية برئاسة المهندس عبدالله الصهيل، دعم الصندوق المستمر لتمويل العديد من المشاريع في الأردن، مؤكدا استعداد الوزارة لتعزيز التعاون مع الصندوق وتذليل أي عائق يواجه سير الأعمال في المشاريع التي يمولها الصندوق.
كما أشاد أبو السمن بدعم الصندوق السعودي لمشاريع انشاء الابنية التي تخدم القطاع التعليمي، والتي تسهم بتجويد العملية التعليمية وحل مشكلة اكتظاظ الطلبة في المدارس، مشددا على ضرورة تزويد الوزارة بأي عائق يواجه المشاريع ليتم حله بشكل فوري بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
واستمع ابو السمن ووفد الصندوق الى عرض قدمته مديرة إدارة الأبنية في الوزارة المهندسة سهير برقان حول مشاريع الأبنية المدرسية المنفذة او التي يتم تنفيذها، والممولة من الصندوق السعودي للتنمية، والبالغة 16 بناء مدرسي جديد منها 5 مشاريع قيد التنفيذ و11 مشروع قيد الإحالة وبقيمة اجمالية بلغت نحو 34 مليون دينار.
وحضر الاجتماع من الصندوق السعودي للتنمية الأستاذ خالد الشريف والمهندس مشاري العواد والمهندس نواف السند، والمهندس نصر الزعبي من وزارة التخطيط والتعاون الدولي.


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