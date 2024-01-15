مهيدات يطلق حملة المؤسسة التوعوية استعدادا لرمضان من معان ويبحث قضايا قطاع تجارة المواد الغذائية في المحافظة

وطنا اليوم:أطلق مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات من محافظة معان الحملة التوعوية للقطاع الغذائي لضمان توفير غذاء آمن وصحي استعدادا لشهر رمضان المبارك.

وأشار مهيدات خلال لقاء مع ممثلي قطاع تجارة المواد الغذائية في محافظة معان استضافته غرفة تجارة معان ممثلة برئيسها الشيخ خالد قاسم كريشان، إلى أن الحملة التوعوية تتضمن سلسلة ورشات توعوية في مختلف محافظات المملكة حيث تم تصنيف المخالفات الأكثر تكرارا وتسجيلا خلال رمضان الماضي 2023 وتصميم البرامج والمحاضرات التوعوية الخاصة بالحملة بناء عليها لتفادي تكرارها خلال رمضان المقبل .

ولفت مهيدات إلى أن المؤسسة باشرت اليوم تنفيذ أولى الورشات التوعوية للعاملين في المنشآت الغذائية في البتراء وستنفذ ضمن الحملة ورشة توعوية مماثلة في محافظة معان خلال الفترة القريبة المقبلة وكذلك في المحافظات الأخرى في المملكة.

وأكد مهيدات في معرض نقاشه لمقترحات ومطالب ممثلي القطاع، على نهج العمل الذي تتبناه المؤسسة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والاطلاع على واقع الحال ميدانيا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ودراسة سبل الدعم الممكنة وتذليل التحديات التي قد قطاع تجارة المواد الغذائية وتيسير استيراد المواد الغذائية مع ضمان أعلى معايير الجودة لتوفير مخزون آمن من هذه المواد بما في ذلك السلع والمواد الغذائية الأساسية وتوفير بدائل متنوعة خلال شهر رمضان وعلى مدار العام.

وأشاد مهيدات بالجهود التشاركية الوطنية وجهود قطاع تجارة المواد الغذائية بالمملكة الذي أثبت تفوقه وقدرته على تلبية وتغطية حاجة السوق المحلي من مختلف السلع الأساسية رغم الأحداث في المنطقة مما انعكس على توفير مخزون آمن من المواد الغذائية من حيث الوفرة وضمان السلامة والجودة وعدم تسجيل أي نقص أو انقطاع في أي سلعة.

من جانبه أشار كريشان إلى أن هذا اللقاء في محافظة معان التي استقبلت طلائع الثورة العربية الكبرى وعاصمة الأردن الأولى وبوابة الفتح الإسلامي في بلاد الشام، يأتي ترجمة لرؤى جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين ودعوته دائما إلى التشاركية بين مختلف القطاعات في وطننا وذلك للنهوض بمستوى الخدمات للمواطنين فوق ثرى الوطن الغالي.

وأكد كريشان أهمية هذا القطاع الذي يلامس حياة المواطن وسلامة الدواء والغذاء وسلامة المواطن هي غايتنا حيث قال جلالة المغفور له الحسين بن طلال عبارة تكتب بماء من ذهب الإنسان أغلي ما نملك.

ودعا إلى أهمية إيجاد فرع متكامل للمؤسسة في مدينة معان لتقديم الخدمات الى قطاع الغذاء والدواء وأن يشتمل الفرع على مختبر متكامل لافتا إلى أن محافظة معان تضم أربعة ألوية لواء القصبة ولواء البتراء ولواء الشوبك ولواء الحسينية وتضم كذلك أربعة اقضية قضاء ايل وقضاء اذرح وقضاء المريغة وقضاء الجفر مما يتطلب المتابعة الدورية.

وحضر اللقاء رئيس بلدية معان الدكتور ياسين صلاح، ونائب محافظ معان السيد محمود الرفوع، ومدير مديرية الصناعة والتجارة والتموين في معان السيد بلال الشمري وأعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة محافظة معان السيد فواز المشاعلة والسيد محمد فواز المعاني ومدير عام الغرفة السيدة رائدة أبو كركي.