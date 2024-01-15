مهيدات يبحث في دار محافظة معان سبل تعزيز الأمن الغذائي

وطنا اليوم:بحث مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات مع محافظ معان الدكتور فيصل المساعيد سبل تعزيز الأمن الغذائي وآخر مستجدات العمل والتنسيق المشترك لضمان مأمونية وجودة الغذاء في المحافظة .

وأكد مهيدات خلال زيارة دار المحافظة وبحضور المجلس الأمني ورئيس بلدية معان الدكتور ياسين فارس صلاح، ورؤساء الجهات الرسمية، ضمن جولة ميدانية في المحافظة اليوم، على أن المؤسسة تدأب على تطوير منظومة التفتيش وتنفيذ الخطط الرقابية والتوعوية على أتم وجه لتعزيز الأمن الغذائي في محافظة معان .

وثمن مهيدات الجهود التشاركية الوطنية في تحقيق الأمن الغذائي لا سيما مع تداعيات الحرب في غزة من حيث التأكيد على توفر المواد الغذائية وضمان السلامة والجودة وتعزيز سلاسل التوريد والشحن وتشجيع المنتج المحلي وبما يلبي الاحتياجات المحلية وإيصال المساعدات الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة بشكل عاجل ومستدام، ضمن جهود الأردن المشرفة والمتقدمة بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم لوقف العدوان على غزة ودعم صمودها.

من جهته أكد المساعيد على الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة في توفير الغذاء والدواء السليمين للمواطنين من خلال الإجراءات الصارمة في الرقابة على الأسواق حيث أن محافظة معان ذات مساحة شاسعة وفيها العديد من المنشآت الصناعية والتجارية والسياحية التي تحتاج إلى وجود فريق متكامل من المؤسسة لضمان جودة الأغذية المقدمة للمواطنين العمل المشترك مع المؤسسة مع التأكيد على الاستعداد والجاهزية لدعم كوادر المؤسسة والمشاركة في أي واجبات تقتضيها طبيعة العمل.