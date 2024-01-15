بريطانيا: 90 بالمئة من حركة التجارة البحرية أصبحت مستهدفة

وطنا اليوم:أكد وزير الدفاع البريطاني أن بلاده تعتزم إنفاق 31 مليار دولار من أجل إنتاج غواصات حديثة، مضيفا أن عمليات نشر قواتنا ضمن النيتو هي الأكبر منذ 40 عاما.

وأشار إلى أن بريطانيا اتخذت الأسبوع الماضي إجراءات للدفاع عن أنفسنا ضد هجمات الحوثيين، متحدثا أن 90% من حركة التجارة البحرية أصبحت مستهدفة.

وتابع أن بلاده ستخصص 200 مليون جنيه إسترليني لتصنيع طائرات مسيرة حديثة، معتبرا أن الخطر النووي في العالم يتزايد ويجب ضمان امتلاكنا قدرات ردع لهذا الخطر.

وأضاف أن بريطانيا تعتزم إرسال 20 ألف من قواتها لتعزيز قوات النيتو في مناطق عدة من العالم.