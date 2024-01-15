مبادرة لتشجير 25 ألف دونم في مختلف مناطق الأردن

وطنا اليوم:أطلقت وزارة الزراعة مبادرة لزراعة 25 ألف دونم في مختلف مناطق الأردن، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك على العرش، بحسب وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات.

وبين الحنيفات أنه تم إنشاء مشتل رعوي حرجي وصحراوي بطاقة إنتاجية تصل إلى 250 ألف شتلة قابلة للزيادة والتدوير لإنتاج الأنواع المناسبة للمناطق الصحراوية، إلى جانب إنشاء غابات ذات أثر اقتصادي في المناطق الشمالية من خلال زراعة أشجار الخروب والسماق، مما يستفيد منه الجمعيات والمجتمع المحلي.

وأضاف الحنيفات أن الوزارة عملت على إنشاء عدد من الغابات الصناعية في مختلف المحافظات من خلال استخدام تكنولوجيا الشرنقة الموفرة للمياه، إضافة إلى الاستغلال الأمثل للمياه المعالجة من شركات مثل الشركة الوطنية للدواجن، والتي تمد هذه الغابة بما يصل إلى 500 متر مكعب يوميا.

وأكد على أهمية التوسع بالمبادرات، التي تزيد من الرقعة الخضراء، وتعزيز الشراكات الحكومية والمجتمعية في مجال الزراعة الحرجية من أجل زيادتها والتوسع بها، لافتا إلى ضرورة تعزيز هذه الثقافة من خلال المدراس والجامعات والمؤسسات والجمعيات.

من جانبه قال الحنيفات أن الغابة تأتي ضمن محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة ومحور التحريج الذي يتضمن سلسلة مشاريع تحريج في كافة محافظات المملكة، التي تزامنت مع مبادرة تشجير 10 مليون شجرة خلال السنوات العشر المقبلة.

ففي حين رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف العيسوي، الاثنين، مندوبا عن الملك عبدالله الثاني، الاحتفال الرسمي بيوم الشجرة، الذي أقيم في غابة اليوبيل الفضي بلواء القطرانة في محافظة الكرك.

يشار إلى أن غابة اليوبيل الفضي بلواء القطرانة ستضم المركز الرئيسي لجمع وتعبئة صوف الأغنام في الصحراء الأردنية