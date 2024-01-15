أياف وجامعة عجلون الوطنية تستكملان جهودهما المشتركة وتوقعان اتفاقية لطرح برنامج الدبلوم المهني في الصحة البيئية

وطنا اليوم – وقعت كل من الأكاديميّة الدوليّة للصحّة المجتمعيّة (أياف) ومركز الاستشارات والتّدريب في جامعة عجلون الوطنيّة الأحد اتفاقية تعاون ثنائيّة تنصّ على طرح برنامج الدبلوم المهنيّ في مجال الصحّة البيئيّة والمتاح للدّارسة عن بعد، ومدته تسعة أشهر، أي ما يعادل 30 ساعة أكاديمية، والذي يهدف إلى الاستجابة للاحتياجات البيئيّة المتزايدة في محافظة عجلون على وجه الخصوص، وفي المملكة وبقية دول إقليم شرق المتوسط بطبيعة الحال.

وقد قام بتوقيع اتفاقيّة التّعاون عن جامعة عجلون الوطنيّة رئيس الجامعة الأستاذ الدّكتور فراس الهناندة، وعن الأكاديميّة الدوليّة للصحّة المجتمعيّة (أياف) مديرها التّنفيذي الدّكتور محمّد الطّراونة.

وقد صرّح الدكتور الطراونة تعليقاً على توقيع هذه الاتفاقية: “تسلط هذه الشّراكة الضّوء على التزامنا المشترك لمعالجة التحدّيات البيئيّة المحليّة والإقليميّة وتمكين المهنيّين لتعزيز مهاراتهم من أجل مستقبل مستدام.”

وكانت أياف وجامعة عجلون الوطنية قد وقعتا مذكّرة تفاهم في العام الماضي، لتكون هذه الاتفاقيّة الموقّعة مؤخراً خطوة جديدة للتأكيد على استمرار التعاون بين الطرفين؛ حيث سيتيح هذا الدبلوم المهنيّ الفرصة للعاملين في مجالات الصحّة والبيئة والزّراعة والبلديّات لرفع كفاءاتهم وصقل مهاراتهم في شتّى مجالات الصحّة البيئيّة. وسيتم إطلاق الدبلوم من خلال منصّة أياف الالكترونيّة وبمتابعة وإشراف من قبل الهيئتين الأكاديميّتين في الجامعة وفي أياف.

الأكاديميّة الدوليّة للصحّة المجتمعيّة (أياف) هي مؤسّسة تعليميّة غير ربحيّة تختصّ بالتّعليم والتّدريب الموحّد في مجال الصحّة العامّة والموجّه بشكل احترافيّ والقائم على الممارسة. تهدف أياف إلى الاستجابة للاحتياجات الحاليّة والمتوقّعة وإقامة شراكات بين دول إقليم شرق المتوسّط (EMR) وتحقيق التآزر فيما بينها من أجل رفع مستوى التّثقيف وبناء القدرات في مجال الصحّة العامّة.