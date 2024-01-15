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تركيا تعتقل لاعب كرة قدم إسرائيليا بتهمة دعم الحرب على غزة

منذ 3 ساعات
تركيا تعتقل لاعب كرة قدم إسرائيليا بتهمة دعم الحرب على غزة

وطنا اليوم:اعتقلت تركيا الأحد، لاعب كرة قدم إسرائيليا بتهمة “التحريض العلني على الكراهية” بعد أن وضع على معصمه رسالة تتعلق بالعدوان الإسرائيلي على غزة خلال مباراة في دوري الدرجة الأولى التركي حسبما أفادت وسائل إعلام تركية.
وأعلن وزير العدل التركي فتح تحقيق بتهمة “التحريض العلني على الكراهية” ضد لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساغيف ييهيزكيل الذي استبعده أيضا ناديه أنطاليا سبور.
وقال وزير العدل التركي يلماز تونج عبر منصة إكس إن “مكتب المدعي العام في أنطاليا فتح تحقيقا قضائيا ضد لاعب كرة القدم الإسرائيلي ساغيف ييهيزكيل بتهمة التحريض العلني على الكراهية بسبب إيماءته البغيضة الداعمة للمجزرة التي ترتكبها إسرائيل في غزة”.
وذكر عدد من وسائل الإعلام التركية بينها وكالة الأناضول الرسمية وقناة إن تي في الخاصة أن اللاعب الإسرائيلي اعتقل مساء الأحد.
وعقب تسجيله هدفا خلال مباراة جرت الأحد، كشف اللاعب رسالة كتبها على ضمادة لفّ بها معصمه، جاء فيها “100 يوم. 07/10”.
وتشير هذه الرسالة القصيرة إلى الأيام المئة التي انقضت منذ عملية السابع من تشرين الأول الماضي، وقد فسرها وزير العدل التركي على أنها شهادة داعمة للعمليات العسكرية الإسرائيلية التي يشهدها قطاع غزة ردا على عملية حماس.
وكتب الوزير التركي “سنواصل دعم الفلسطينيين المضطهدين”، منددا بـ”الإبادة الجماعية” المستمرة في غزة.
وأعلن نادي أنطاليا سبور استبعاد لاعبه الإسرائيلي متهما إياه بـ”التصرف بشكل يخالف قيم بلادنا”.
منذ بداية العدوان، وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرارا إسرائيل بأنها “دولة إرهابية”، قائلا إن حماس التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول بينها الولايات المتحدة جماعة إرهابية، هي “مجموعة من المحررين”.


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