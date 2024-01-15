بزادوغ والفرشوطي نسايب

وطنا اليوم:توجهت جاهه كريمة من عائلة بزادوغ إلى عائلة الفرشوطي لطلب يد صاحبة الصون والعفاف الشريفة (عهود) كريمة القنصل السعودي المرحوم عبدالقادر الفرشوطي،إلى الشاب الخلوق جمال بزادوغ نجل الدكتورة منال بزادوغ.

ومثل الجاهة عن عائلة بزادوغ خال العريس الملحق العسكري في موسكو الباشا ممدوح نباص طلب،ورد بالقبول عن العائلة شقيق السيد عهود ،السيد محمد الفرشوطي السفير السعودي في البوسنة والهرسك.

وحضر الجاهة عدد كبير من أصحاب المعالي والسعادة والعطوفة ورجال الأعمال ورجالات دولة أردنيين وسعوديين.