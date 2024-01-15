قطر توقف نقل الغاز الطبيعي المسال عبر المندب

وطنا اليوم:قررت قطر إيقاف مؤقت لإرسال ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر مضيق باب المندب بعد الضربات الجوية التي قادتها الولايات المتحدة على أهداف الحوثيين في اليمن، مما زاد من مخاطر هذا الممر المائي الحيوي، حسبما نشرت وكالة بلومبيرغ.

وفقًا لتحليل بيانات تتبع السفن المجمعة الخاصة بـ “بلومبيرغ”، تم توقف ما لا يقل عن خمس ناقلات للغاز الطبيعي المسال تابعة لقطر والتي كانت في طريقها نحو المضيق في أقصى جنوب البحر الأحمر منذ الجمعة.

وأكدت توقفت ثلاث ناقلات قبالة سواحل عُمان، واحدة في البحر الأحمر، والأخرى في البحر الأبيض المتوسط بالقرب من قناة السويس.

وفجر اليوم الاثنين، أعلنت القيادة العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) أنها أسقطت، عصر الأحد، صاروخ كروز أُطلق من منطقة تخضع لسيطرة الحوثيين في اليمن، باتجاه مدمرة أمريكية في جنوب البحر الأحمر، دون وقوع أضرار أو إصابات.