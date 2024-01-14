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حزب إرادة يثمن موقف جمهورية مصر العربية برفض خطة الكيان في محور صلاح الدين” فيلادلفيا”

منذ ساعة واحدة
حزب إرادة يثمن موقف جمهورية مصر العربية برفض خطة الكيان في محور صلاح الدين” فيلادلفيا”

وطنا اايوم-ثمن حزب إرادة، مواقف جمهورية مصر العربية الشقيقة بعدم قبول أي تنسيق مع الكيان الصهيوني حول محور صلاح الدين “فيلادلفيا”، وعدم مشاركة القوات المصرية التي تفرض كامل سيطرتها على الشريط الحدودي، ورفض أي خطة ينوي الكيان المحتل من خلالها تمركز قواته على المحور.

واستنكر حزب إرادة في بيان اليوم الأحد، تصريحات مسؤولين لدى الاحتلال حول أن “محور فيلادلفيا يمثل فتحة يتدفق منها السلاح لقطاع غزة ويجب إغلاقها”، والذي يطلب فيه من مصر دخول قواته الى اراضيها ، ما رفضته جمهورية مصر الشقيقة حسب تصريحات المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أمس السبت.
كما يرفض الحزب ويستنكر ويندد بشدة “مزاعم وأكاذيب” فريق دفاع كيان الإحتلال الصهيوني في محكمة العدل الدولية حول مسؤولية مصر عن منع دخول المساعدات الإنسانية لغزة ويعتبر أن مجرد إثارة كيان الإحتلال هذه القضية أمام المحكمة اعتراف رسمي منه بهذه الجريمة، ويثمن الموقف الرسمي المصري المعلن في أن “مصر سترد بشكل رسمي وقانوني، وسترسل مذكرة إلى محكمة العدل الدولية لإرفاقها بملف القضية للرد على اتهامات إسرائيل بغلق معبر رفح”.

حزب إرادة ، عمان ، في الرابع عشر من يناير ٢٠٢٤


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