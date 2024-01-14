الميثاق الوطني من معان يوافق على ٥١٦ طلب انتساب جديد

الامين العام : لا نعتقد ان الاحداث الجارية ستوثر على مجريات الانتخابات النيابية القادمة

الامين العام : سنستعد للاستحقاق الدستوري وستكون سنة مليئة بالانجازات

وطنا اليوم – افتتح أمين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني الفرع ١٤ لحزب الميثاق الوطني يوم امس السبت في محافظة معان وعقد لقاء استقطابيا بدعوة من مساعد الامين العام لشؤون العمال والعمال خالد الفناطسة وأكد على سياسة الحزب في التوسع في فتح المكاتب في كل المحافظات حتى يتسنى لكافة منتسبيه ممارسة نشاطاتهم من خلال اللجان المختلفة.

ولفت خلال رعايته حفل افتتاح مقر الحزب في محافظة معان بحضور أعضاء المكتب السياسي واعضاء الحزب بالمحافظة إلى التركيز على الثوابت الوطنية والحفاظ على مكتسبات الوطن والوقوف خلف جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي يقوم بدور الأردن الفاعل بدعم القضية الفلسطينية ووقف الحرب على غزة.

وقال الدكتور محمد المومني بخصوص موعد الانتخايات النيابية هذا العام لا اعتقد ان الاحداث الجارية ستؤثر على مجريات الانتخابات القادمة.

وأشار امين عام الحزب الدكتور محمد المومني إلى اهمية معان عاصمة الاردن الاولى في إعداد وتنشأة الأجيال الواعية لوطنها والمشاركة في العملية السياسية الحزبية وياتي ذلك من خلال انتساب اكثر من ٥١٦ منتسب جديد للحزب بينهم ١٥٠ سيدة من سيدات معان النشميات.

من جانبه أكد مساعد الامين العام لشؤون العمل والعمال خالد الفناطسة اننا نسير خلف قيادتنا الهاشمية وعلينا تفعيل العمل الحزبي والمشاركة الفاعلة وان حزب الميثاق الوطني أعد استراتيجية تعتمد نهج التشاور مع كافة قواعده الشعبية مصدر فخره واعتزازه في إعداد الخطط والبرامج التي تخدم المجتمعات المحلية لترك الأثر الإيجابي المنعكس على كافة المواطنين.

ووجهت عضو الميثاق الوطني النائب عائشة الحسنات في كلمتها رسالة الى سيدات معان والى الشابات والشباب بشكل خاص بالانتساب للاحزاب فهذه فرصة حقيقية لابنائنا الشباب للانخراط بالعمل السياسي والضمانة جلالة الملك لذا علينا ان نعمل بشكل جماعي للارتقاء بوطننا الذي يستحق وينتظر منا الكثير والوطن لا يكون قوياً إلا بشبابه .

وقدم عضو الميثاق الوطني الشاب ابراهيم العواملة كلمة قال فيها اننا في كافة محافظات وبوادي ومخيمات الوطن نسيج واحد و شرف كبير لي الوقوف بينكم في معان العز والفخار ان المستقبل سيبنى بشكل مختلف فالعالم كله يتغير وعالم الغد سيبنى على التكتلات السياسية القائمة على افكار الشباب المثقف الطموح ، لذلك المعضلات التي نعاني منها في الاردن لن تحل عقدتها الا بالتوجيه الجماعي وبصراع الفكرة والبرنامج والفرصة اليوم متاحة امامنا جميعا للعمل .

يشار الى أن الميثاق الوطني قد افتتح ١٤ فرع له في المحافظات ومستمر بفتح فروعه لابقاء تواصله المستمر مع قواعده الشعبية في كافة محافظات المملكة.