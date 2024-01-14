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قصف أميركي بريطاني يستهدف موقعا شمال الحديدة

منذ 3 ساعات
قصف أميركي بريطاني يستهدف موقعا شمال الحديدة

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام تابعة لأنصار الله الحوثيين، مساء الأحد، بأن قصف أمريكي بريطاني استنهدف جبل جدع بمديرية اللحية شمال مدينة الحديدة.
وأضافت أن سماء الحديدة تشهد تحليق كثيف للطائرات الحربية الأمريكية البريطانية.
وفي وقت سابق، اعتبر نائب رئيس الهيئة الإعلامية للحوثيين نصر الدين عامر وجود الأمريكيين في المنطقة غير مشروع، مشددا على أن استهدافهم للقطع الحربية الأمريكية بالمنطقة مشروع.
وشدد بعدم السماح “باستباحة الأمريكيين لبلاده”” وأن الرد على الهجمات الأخيرة على صنعاء سيكون قريبا، وذلك بعد استهداف قاعدة الديلمي في صنعاء، شمال العاصمة، والواقعة بمحاذاة مطار صنعاء.
وأضاف أن القاعدة التي استهدفها الجيش الأمريكي كانت خارج الخدمة، مؤكدا أنه يعد استهداف الجماعة للقطع الحربية الأمريكية بالمنطقة مشروع.
وأكدت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية “سنتكوم” في بيان، السبت، أن القوات الأمريكية نفذت ضربة ضد موقع رادار في اليمن، من حاملة الطائرات “كارني” باستخدام صواريخ “توماهوك”.


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