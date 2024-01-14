نصر الله: جاهزون للحرب مع إسرائيل منذ 99 يوماً

وطنا اليوم:قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، إنه يجب أن نتعاون جميعاً لتوفير عناصر الصمود في هذه المعركة التي لا نعرف مداها حتى الآن.

وأضاف نصر الله في كلمة له، الأحد، أنه 100 يوم وغزة تقاوم وصامدة بشعبها بشكلٍ أسطوري لم يشهد التاريخ له مثيلاً.

وقال“نحن منذ 99 يوما جاهزون للحرب، وسنُقبل عليها، وسنقاتل من دون أسقف ولا ضوابط إذا فرضت علينا”.

وأكد أن فصائل المقاومة تقاتل على مدار الساعة ببطولة وشجاعة قل نظيرها، وإضافة إلى تنفيذ عمليات نوعية.

ولفت نصر الله إلى أن المقاومة في غزة تواصل تصديها بشكل مبدع؛ مؤكد أن لإعلامها دورٌ كبير في الاطلاع على بطولاتها في مقابل تكتم الاحتلال.

وبين أن الاحتلال غارق في الفشل وهو في حفرة عميقة بتأكيد محلليها ولم يصل إلى أي نصر وحتى إلى صورة نصر

كما أكد نصر الله أن الاحتلال لم يحقق أيا من أهدافها المعلنة وغير المعلنة، وأنه لا يزال يقاتل لتحقيق “إنجازٍ ما” قبل انتقاله إلى المرحلة الثالثة من الحرب التي سيُعيد فيها انتشار قواته.

وقال نصر الله إن خسائر الاحتلال تزيد من إرباكه وآخرها الكشف عن 4 آلاف معوق في صفوف جيش” خلال مئة يوم والعدد قد يصل إلى 30 ألفاً.

وشدد على أنه عندما تتوقف الحرب سيكون الاحتلال أمام كارثة لحقت بالكيان نتيجة مقاومة غزة ومن خلفها جبهات المقاومة.

وأضاف أن مشهد كيان الاحتلال في دائرة الاتهام أمام أنظار العالم بناء على أدلة دامغة أمر غير مسبوق، وأن الاحتلال يعتمد “نفاقاً أخلاقياً” أمام العالم من خلال نفيه قيامه بحرب إبادة جماعية في غزة