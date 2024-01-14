استشهاد الصحفي يزن الزويدي بقصف شمالي غزة

وطنا اليوم:استشهد مصور قناة «الغد» في شمال غزة، يزن الزويدي، اليوم الأحد، إثر استهداف قوات الاحتلال له.

وإذ تنعى قناة «الغد» الزميل المصور الصحفي وجميع الزملاء الصحفيين الشهداء، تحمل قوات الاحتلال المسؤولية عن استهداف الصحفيين والطواقم الإعلامية في غزة، وتناشد المؤسسات الحقوقية الدولية بإدانة جرائم الاحتلال ضد حرية التعبير، وتستنكر قناة «الغد» محاولات طمس الحقيقة والتضيق المتعمد لمنع الإعلام من المشاركة فى فضح الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.

والتحق الزميل يزن عماد الزويدي، الذي استشهد عن عمر ناهز 27 عاما، بالعمل في قناة «الغد» منذ 6 سنوات، شارك خلالها بالتغطيات والحروب والأحداث التي شهدها قطاع غزة خلال تلك السنوات.

وكان آخر ما كتبه الشهيد يزن الزويدي عبر حسابه على فيسبوك، يوم 25 أكوبر الماضي: «أيها العالم، تحسّس خطواتك جيدًا وأنت تركضُ فوقنا، ثم حاول أن تستخدم قلبك».