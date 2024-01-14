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الصفدي يدعو العالم إلى إدراك خُطورة ما يجري في غزة

منذ ثانيتين
الصفدي يدعو العالم إلى إدراك خُطورة ما يجري في غزة

وطنا اليوم:بحث رئيس مجلس النواب، أحمد الصفدي، خلال استقباله في مكتبه بدار مجلس النواب، اليوم الأحد، السفير البريطاني لدى المملكة، فيليب ريدلي هول، جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية.
وأكد الصفدي والسفير البريطاني، في زيارته الأولى لمجلس الأمة بعد تقديم أوراق اعتماده لدى البلاط الملكي، أهمية إسناد المجتمع الدولي لصوت الحكمة الذي يجسده دوماً جلالة الملك عبدالله الثاني، ورؤيته التي يُعبر عنها للوصول إلى حل سلمي مُستدام، وذلك عبر حل الدولتين بوصفه الضامن لأمن واستقرار المنطقة.
وقال الصفدي، إن ما يجري في قطاع غزة من إبادة ومجازر، يضعنا أمام مُراجعة كاملة لكُل معاني الإنسانية والقانون الدولي، داعيًا مراكز القوة والقرار في العالم إلى إدراك خُطورة ما يجري وأثره على المنطقة والعالم أجمع.
وجدد التأكيد أن استمرار الإنكار للحق الفلسطيني، والتغاضي عن جرائم الاحتلال الإسرائيلي، يُنذر بعواقب كبيرة على المنطقة برمتها.
من جهته، أكد السفير البريطاني، حرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون مع الأردن في مُختلف المجالات، مُشيرًا إلى إيمان المملكة المُتحدة بحل الدولتين، كسبيل لإنهاء الصراع وتحقيق السلام الشامل، الذي يُلبي تطلعات الشعوب بحياة آمنة ومُستقرة، بعد أعوام من الحرب والدمار.


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