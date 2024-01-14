استشهاد فتى أردني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في أريحا

وطنا اليوم:استشهد الفتى الأردني لؤي الصوفي برصاص الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، في مخيم عين السلطان شمال مدينة أريحا.

وقال مصدر إن الفتى لؤي يبلغ من العمر 14 عاما، وغادر الأردن باتجاه فلسطين قبل أيام لحضور حفل زفاف شقيقته المنوي عقده يوم الجمعة القادمة.

وأوضحت مصادر طبية أن لؤي استشهد متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلين حيث أصيب في منطقة الصدر أثناء اقتحام قوات الاحتلال للمخيم وإطلاقها الرصاص الحي على الفلسطينيين.

وشهد مخيم عين السلطان مواجهات تخللها إطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية والغازية، حيث دفعت خلالها قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المخيم برفقة جرافة عسكرية