ترامب: بايدن قد يتسبب باندلاع حرب عالمية ثالثة

وطنا اليوم:أعرب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن قلقه إزاء الوضع العالمي الراهن، معتبرا أن العالم يواجه الآن تحديات تجعله قريبا من حافة نشوب حرب عالمية ثالثة.

وجدد ترامب تأكيده على قدرته على منع وقوع هذه الحرب، مؤكدا في خطاب ألقاه أمام مناصريه في ولاية أيوا أنه يعلم جيدا كل الأشخاص المعنيين.

وفي تقييمه لإدارة خلفته، جو بايدن، وصف ترامب الولايات المتحدة بأنها أصبحت “دولة ضعيفة وغير فاعلة”، معتبرا أن رأيها لم يعُد محور الاهتمام العالمي.

وأشار إلى عدم كفاءة بايدن واصفا إياه بأنه “لا يعرف كيف يفعل شيئا سوى التلاعب في نتائج الانتخابات”.

وأكد ترامب أن الديمقراطيين يتقنون فن التلاعب بنتائج الانتخابات واضطهاد خصومهم السياسيين، معبرا عن اعتقاده بأنهم لا يستطيعون القيام بأي شيء آخر.

من ناحية أخرى، أعرب مايكل معلوف، الضابط والمحلل السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، عن قلقه من أن الوضع قد يخرج عن السيطرة في أعقاب الهجوم الغربي على اليمن. ورأى أن الحرب قد تتسع لتشمل ثلاث أو أربع جبهات على الأقل.

يأتي هذا في سياق إطلاق الولايات المتحدة عملية “حارس الازدهار”، التي تشارك فيها أكثر من 20 دولة لحماية التجارة الدولية والبحارة في البحر الأحمر.

وشملت هذه العملية ضربات بريطانية ضد مواقع للحوثيين في اليمن، مما أثار تحذيرات من توسع الحرب في المنطقة.

وفي إشارة إضافية لتصاعد التوترات، نقلت البنتاغون الأمريكي كميات كبيرة من وقود المركبات الحربية إلى الفلبين، وفقًا لتقارير تُنظر إليها على أنها استعداد لمواجهة محتملة مع الصين نتيجة التوترات المتصاعدة بشأن تايوان.