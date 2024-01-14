بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

ترامب: بايدن قد يتسبب باندلاع حرب عالمية ثالثة

منذ ساعتين
ترامب: بايدن قد يتسبب باندلاع حرب عالمية ثالثة

وطنا اليوم:أعرب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن قلقه إزاء الوضع العالمي الراهن، معتبرا أن العالم يواجه الآن تحديات تجعله قريبا من حافة نشوب حرب عالمية ثالثة.
وجدد ترامب تأكيده على قدرته على منع وقوع هذه الحرب، مؤكدا في خطاب ألقاه أمام مناصريه في ولاية أيوا أنه يعلم جيدا كل الأشخاص المعنيين.
وفي تقييمه لإدارة خلفته، جو بايدن، وصف ترامب الولايات المتحدة بأنها أصبحت “دولة ضعيفة وغير فاعلة”، معتبرا أن رأيها لم يعُد محور الاهتمام العالمي.
وأشار إلى عدم كفاءة بايدن واصفا إياه بأنه “لا يعرف كيف يفعل شيئا سوى التلاعب في نتائج الانتخابات”.
وأكد ترامب أن الديمقراطيين يتقنون فن التلاعب بنتائج الانتخابات واضطهاد خصومهم السياسيين، معبرا عن اعتقاده بأنهم لا يستطيعون القيام بأي شيء آخر.
من ناحية أخرى، أعرب مايكل معلوف، الضابط والمحلل السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، عن قلقه من أن الوضع قد يخرج عن السيطرة في أعقاب الهجوم الغربي على اليمن. ورأى أن الحرب قد تتسع لتشمل ثلاث أو أربع جبهات على الأقل.
يأتي هذا في سياق إطلاق الولايات المتحدة عملية “حارس الازدهار”، التي تشارك فيها أكثر من 20 دولة لحماية التجارة الدولية والبحارة في البحر الأحمر.
وشملت هذه العملية ضربات بريطانية ضد مواقع للحوثيين في اليمن، مما أثار تحذيرات من توسع الحرب في المنطقة.
وفي إشارة إضافية لتصاعد التوترات، نقلت البنتاغون الأمريكي كميات كبيرة من وقود المركبات الحربية إلى الفلبين، وفقًا لتقارير تُنظر إليها على أنها استعداد لمواجهة محتملة مع الصين نتيجة التوترات المتصاعدة بشأن تايوان.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
18:36

مندوباً عن جلالة الملك وولي العهد.. العيسوي يشارك في تشييع جثمان العين السابق محمد صامد الرقاد

17:59

مدير الأمن العام يزور إدارة التنفيذ القضائي، ويشيد بالجهود المبذولة لمساندة المنظومة القضائية

16:35

كابيتال بنك ينظم بطولة كرة السلة الأولى لموظفيه في أجواء عائلية حماسية‎

16:33

أعمال فيلادلفيا تعقد دورة تدريبية لطلبتها المتوقع تخرجهم

16:17

حماية المستهلك تثمن توجيهات رئيس الوزراء لمواجهة أي ارتفاع محتمل على أسعار السلع

15:51

مقتل مستوطن وإصابة آخرين بصواريخ المقاومة شمال فلسطين

15:32

التعليم العالي: 5 حالات إنسانية للبعثات والمنح والقروض الجامعية

15:26

أول مفاجأة حول سقوط فتاة من أعلى فندق شهير في مصر

15:17

المياه: ارتفاع تخزين السدود الى 100 مليون متر مكعب

15:11

قوات الاحتلال تنسحب من مناطق وسط قطاع غزة

15:03

قرارات جديدة لمجلس الوزراء

14:52

ولي العهد الحسين في سنغافورة

وفيات
وفاة العين السابق محمد صامد الرقادوفيات الأحد 14-1-2024آل عازر و آل الريحاني ينعون فقيدتهم المرحومة يُسرى سليمان سالم عازر (أم سامر)شكر على تعاز من عشيرة المشاعلة بوفاة المرحوم مهند حامد المشاعلهوفيات الخميس 11-1-2024