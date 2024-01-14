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حماية المستهلك تثمن توجيهات رئيس الوزراء لمواجهة أي ارتفاع محتمل على أسعار السلع

منذ 3 ساعات
حماية المستهلك تثمن توجيهات رئيس الوزراء لمواجهة أي ارتفاع محتمل على أسعار السلع

وطنا اليوم:رحبت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك بتوجيهات رئيس الوزراء بشر الخصاونة لمواجهة اية ارتفاعات محتملة على أسعار السلع الأساسية والغذائية، مشيرة الى ان المطلوب هو استمرار تدفق السلع باسعار معقولة وجودة عالية .
وقال الناطق الإعلامي باسم حماية المستهلك الدكتور حسين العموش، ان توجيهات رئيس الوزراء ضرورية وهادفة خاصة وان المسافة الزمنية التي تفصلنا عن شهر رمضان المبارك قريبة جدا.
وناشد العموش التجار بالاكتفاء بهوامش ربح معقولة، مشيدا بالتاجر الأردني الحريص على المستهلك الاردني، مبينا ان هناك فئة قليلة تقوم بممارسات من شأنها رفع الاسعار وتخفيض جودة السلع الاستهلاكية يجب التعامل معها بحزم، وفق توجيهات رئيس الوزراء.


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