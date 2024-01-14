مقتل مستوطن وإصابة آخرين بصواريخ المقاومة شمال فلسطين

وطنا اليوم:أعلنت وسائل إعلام عبرية مقتل مستوطن وإصابة آخرين جراء سقوط صواريخ في شمال الأراضي الفلسطيني المحتلة.

وذكرت القناة 14 العبرية أن شخصا قتل وإصيب آخرين جراء إطلاق حزب الله صواريخ مضادة للدروع تجاه مستوطنة “يوفال”.

وأطلقت الفصائل المقاومة جنوبي لبنان صواريخ مضادة للدروع باتجاه مبنى في مستوطنة “يوفال” في مستوطنات شمال الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأصيب عدد من المستوطنين الذين لم يتضح عددهم بعد جراء إطلاق الصواريخ، كما أصيبت مستوطنة تواجدت في المكان بإصابة خطيرة.

وتشهد الحدود اللبنانية الجنوبية توترات مع جيش الاحتلال منذ أن أطلقت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس عملية طوفان الأقصى في الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.