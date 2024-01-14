المياه: ارتفاع تخزين السدود الى 100 مليون متر مكعب

وطنا اليوم:أكد الناطق الإعلامي باسم وزارة المياه عمر سلامة، ارتفاع المعدل السنوي طويل الأمد الى 42.1%، في حين كانت النسبة في نفس الوقت من السنة الماضية 39%.

وقال سلامة في حديث للتلفزيون الأردني الأحد، إن نسبة المياه الداخلة قدرت بـ 100 مليون متر مكعب بنسبة 34.7% من نسبة التخزين الكلية 280 مليون، مضيفاً أن هطول الأمطار تركز في مناطق الشمال وخاصة في محافظة عجلون 23 ملم.

وبين أن محافظة إربد كان لها النسبة الأكبر بهطول الأمطار حيث سجلت نسبة 83% بالنسبة للموسم، تليها عجلون 58%، ثم منطقة وادي السير 44.5%، والشوبك 45%، وتساوت العقبة والرزقاء بنسبة 46%، في حين سجلت ماركا وعمان الشرقية 48.9%.

وأرجع ازدياد الطلب على المياه إلى ارتفاع سكان المملكة إلى 11.3 مليون نسمة، وازدياد النشاط الزراعي والصناعي والسياحي بشكل كبير، مكملاً أن هناك 2.8 مليون دونم تستهلك 580 مليون متر مكعب من المياه المتاحة سواء السطحية أو الجوفية.

ونوه إلى وجود 115 مليار متر مكعب مياه متاحة، مشيراً إلى ان 570 مليون تستخدم للزراعة والثروة الحيوانية و35 مليون متر مكعب للصناعة، و وجود 510 مليون متر مكعب للشرب والاستخدامات المنزلية.

وأضاف سلامة، أن الوزارة تعمل 163 مشروع مياه بقيمة 140 مليون دينار، و61 مشروع صرف صحي وستشمل مناطق واسعة من المملكة بقيمة نصف مليار دولار، بالاضافة الى السير بمشروع الناقل الوطني.

ودعا المواطنين إلى حصاد مياه الأمطار بحيث توفر على المواطنين فاتورة المياه وعدم فيضان المياه، والانتباه إلى الاستخدام الخطأ باستخدام المياه.