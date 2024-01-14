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غارة إسرائيلية على غزة تقتل 3 من أقارب أحمد الطيبي

منذ ساعة واحدة
غارة إسرائيلية على غزة تقتل 3 من أقارب أحمد الطيبي

وطنا اليوم:أعلن أحمد الطيبي، عضو كنيست الاحتلال الإسرائيلي، استشهاد ثلاثة من أقاربه بغارة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.
وكتب الطيبي في تدوينة له عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا)، الأحد، نشرها باللغات العربية والعبرية والإنجليزية: “عليهم رحمة الله”، مستشهدا ببيت شعر من قصيدة للشاعر الفلسطيني محمود درويش يقول فيه: “نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا”.
كما استخدم الطيبي العبارة اليهودية: “فلتكن ذكراهم بركة” لنعي أقاربه.
وبحسب ما ذكرت “القناة 12” العبرية، فإن الأقارب الثلاثة هم الأستاذة الجامعية سحر الطيبي، وفيصل الطيبي الذي يدرس علوم الكمبيوتر، والطفل أحمد الطيبي البالغ من العمر 10 سنوات
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على غزة، لليوم الـ100 على التوالي، ما أسفر عن شهداء وجرحى، حيث تواصل المقاومة التصدي ببسالة، حيث تمكنت من توجيه ضربات لقوات الاحتلال مؤكدة قتل جنود وتدمير آليات.


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